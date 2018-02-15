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    Cezaevine giden dönerden çıktı...

    Hakan AKGÜN (DHA)
    15.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı Kürşat C.'ye ekmek arası döner içinde uyuşturucu niteliği olan hap götüren Müslüm O. tutuklandı

    OLAY, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde meydana geldi. Ekipler İlkadım ilçesinde bulunan Kökçüoğlu Mahallesi'nde 3 ayrı kişiye bonzai sattığı iddiasıyla Kürşat C.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen ve nezarethaneye konulan Kürşat C., arkadaşı Müslüm O.'dan yemek istedi. Bir süre sonra ekmek arası dönerle gelen Müslüm O., yiyeceği polislere teslim etti. Ekipler, ekmek arası dönerde yaptıkları kontrolde 4 adet uyuşturucu niteliği olan hap ele geçirdi. Polis ardından Müslüm O.'yu da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kürşat C. ile Müslüm O., sevkedildiği mahkemede tutuklandı.

     

     

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    Etiketler: Samsun , Cezaevi , Uyuşturucu , döner , son dakika
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