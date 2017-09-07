Cezaevinden de tehdit ediyor!

Karşıyaka Mavişehir’de 2015 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, koruma kararı bulunan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki avukat Jale Soydan, evinden çıkıp aracına binmek için otoparka doğru yürümeye başladığı sırada, eski eşinin saldırısına uğradı. Jale Soydan’ı takip eden 67 yaşındaki Salih Kapıdere, tabancayla ateş açıp talihsiz Soydan'ı ağır yaraladı. Emekli işçi Salih Kapıdere, 13 el ateş ettiği eski eşinin öldüğünü zannedip bıraktı. Salih Kapıdere son kurşunu kendisine sıkmaya çalıştı ancak bunu yapamayınca gözaltına alındı. Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeÿ ’öldürmeye teşebbüs’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Salih Kapıdere, 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum oldu.

8 KURŞUNA RAĞMEN MUCİZE YARATTI

Eski eşinin tabancasından çıkan 13 kurşundan 8’inin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Jale Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 45 gün yoğun bakımda kaldı, duran kalbi doktorların 10 dakika süren çabalarıyla yeniden çalıştırıldı. İlk mucizeyi hayata tutunarak gerçekleştiren Jale Soydan, yaşama azmiyle ayağa da kalkıp, baston yardımıyla yürümeye başladı.

CEZAEVİNDE DE DURMUYOR! YİNE TEHDİT EDİYOR...

Vurulmadan önce, 4 kez ev ve işyerine yaklaşmama kararı aldırdığı eski kocasının cezaevine girmemesi için para cezalarını bile ödeyen Jale Soydan, tutuklanıp hüküm giymesinin ardından da ondan kurtulamadı. Salih Kapıdere, bu kez de Şakran Cezaevi’nden gönderdiği mektuplarda eşine yönelik tehditlerini sürdürdü. Jale Soydan’a hareketlerine dikkat etmesini, çocuklarına sahip çıkmasını, hayatında birisi olması durumunda ise cezaevinde olmasına rağmen ölümü göze alıp her şeyi yapacağını belirterek tehdit etti.

Jale Soydan, eşinin kendisine yönelik ölüm tehdidinde bulunması nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Salih Kapıdere hakkında tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görüldüğü Karşıyaka 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Jale Soydan ile eski eşinin uzlaşmaya gitmesi yönünde karar verdi. Ancak Avukat Jale Soydan’ın bunu kabul etmemesi üzerine süren yargılama sonrasında, Salih Kapıdere 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezadan sonra eşinin artık kendisine yönelik tehdit girişimlerini bıraktığını anlatan Jale Soydan, "Normal insanlar gibi yürüyebilmek için mücadelem sürüyor" dedi.