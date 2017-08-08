Cezaevinden çıktı, oğlu tarafından öldürüldü

İddiaya göre, Korkuteli ilçesine bağlı Kozağacı Mahallesinde 19 yıl yattığı cezaevinden 3 ay önce çıkan Şaban K.'yi (53) dün akşam Antalya merkezde yaşayan 25 yaşındaki oğlu Ö.A.K. ziyarete gitti. Mermer ocağında çalışan Şaban K., oğlu ile yemek yemek için oturdukları sofrada belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından Ö.A.K., yanında getirdiği tüfek ile babasına ateş açtı.

Baba Şaban K., olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Ö.A.K.'yi gözaltına alırken, Şaban K.'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.