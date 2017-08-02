Cezaevinden çıkan oğlunu öldürdü

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Orta Mahalle Hacı İmamlar Sokak’ta meydana geldi. Hırsızlık ve adam yaralama gibi suçlardan Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü bulunan Mehmet K., dün tahliye edildi. Mehmet K., babası Mustafa K.’nın evine döndü. Mehmet K. ile babası Mustafa K. geç saatlerde alkol aldı.

Baba-oğul arasında daha sonra bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre Mehmet K., masada bulunan bıçakla babasına saldırarak, bacağından yaraladı. Mustafa K. ise elinden bıçağı alarak oğlu Mehmet K.’yı 3 yerinden bıçakladı. Kavgayı gören mahalle sakinleri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Mustafa K. ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet K.’nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Mustafa K.’nın tedavisi sürerken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.