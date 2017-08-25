Cezaevindeki teröriste diğer mahkumlardan tehdit: 'Gırtlağını keseceğiz'

El Pais gazetesinin aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi, Madrid'deki Soto del Real adlı cezaevinde yatmakta olan Ukabir'in camına doğru bağıran mahkumların, ‘Bahçeye çıktığında senin gırtlağını keseceğiz' dediğini aktardı.

Güvenlik görevlisi, bazı mahkumların ise Ukabir'e ‘Lanet olası terörist' diye bağırdığını belirtti. Ripoll kasabasında yaşayan Ukabir, polise giderek teslim olmuştu ve Barcelona'nın Las Ramblas caddesindeki saldırıda kullanılan minibüsün, mobilya taşımak için kullanılacağını sandığını söylemişti.

13 kişinin ölümüne sebep olan saldırıda kullanılan minibüsü Ukabir kiralamıştı.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR

Fakat hakim Fernando Andreu, Ukabir'in saldırılara dahil olduğuna dair ‘mantıklı ve sağlam bulguların' olduğunu söylemişti.

Ukabir, güvenlik sebeplerinden dolayı tek kişilik bir hücrede tutuluyor.

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