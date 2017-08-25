MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Cezaevindeki teröriste diğer mahkumlardan tehdit: 'Gırtlağını keseceğiz'

    Cezaevindeki teröriste diğer mahkumlardan tehdit: 'Gırtlağını keseceğiz'

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 14:10Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:26

    İspanya'nın Barcelona ve Cabrils kentlerinde 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların şüphelisi Driss Ukabir'in diğer mahkumlardan ölüm tehdidi aldığı bildirildi.

    El Pais gazetesinin aktardığına göre bir güvenlik yetkilisi, Madrid'deki Soto del Real adlı cezaevinde yatmakta olan Ukabir'in camına doğru bağıran mahkumların, ‘Bahçeye çıktığında senin gırtlağını keseceğiz' dediğini aktardı.

    Güvenlik görevlisi, bazı mahkumların ise Ukabir'e ‘Lanet olası terörist' diye bağırdığını belirtti. Ripoll kasabasında yaşayan Ukabir, polise giderek teslim olmuştu ve Barcelona'nın Las Ramblas caddesindeki saldırıda kullanılan minibüsün, mobilya taşımak için kullanılacağını sandığını söylemişti.

    13 kişinin ölümüne sebep olan saldırıda kullanılan minibüsü Ukabir kiralamıştı.

    TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULUYOR

    Fakat hakim Fernando Andreu, Ukabir'in saldırılara dahil olduğuna dair ‘mantıklı ve sağlam bulguların' olduğunu söylemişti.
    Ukabir, güvenlik sebeplerinden dolayı tek kişilik bir hücrede tutuluyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Barcelona , ispanya , AVRUPA , TERÖR , Saldırılar
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri