Cezaevinde linçte idarenin kusuru yokmuş

Kararda, “İdaremize atfedilebilecek hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk durumu bulunmamaktadır” denildi. Oysa Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği işkenceyi görüp bildikleri ve göz yumdukları için 11 infaz koruma memuru hakkındaki takipsizlik kararını kaldırmıştı. Yurdakul Ailesi tazminat talebi için idare mahkemesine başvuracak.

Yurdakul Ailesi adına Adalet Bakanlığı’na başvuran Avukat Hakan Günaslan, ölümde idarenin kusuru olduğu iddiasıyla maddi ve manevi tazminat ödenmesini istedi. Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser tarafından 10 Ocak’ta verilen yanıtta bu talep reddedildi. Red yazısında, Ulaş Yurdakul’un ölümüne ilişkin idareye atfedilebilecek bir hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk durumunun bulunmadığını ve tazminatın sulhla karşılanmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

Kepsut L Tipi Cezaevi’nde kalan Ulaş Yurdakul, 31 Aralık’ı 1 Ocak 2017’ye bağlayan gece bir grup mahkum tarafından linç edilerek öldürülmüştü. Bu soruşturma kapsamında Kasım 2017’de 11 infaz koruma memuru hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak Hürriyet gazetesi, Yurdakul’u linç edenlerden İbrahim Armağan’ın annesiyle yaptığı telefon görüşmesinin itiraf niteliğindeki kaydını yayınladığı 27 Aralık 2017’de harekete geçen Balıkesir 2. Sulh Ceza Hakimliği, işkenceyi görüp bildikleri ve olan bitene göz yumdukları gerekçesiyle bu kararı kaldırmıştı.