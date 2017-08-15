Cezaevinde feci cinayet! Kavga ettiği mahkum öldürdü...

Kocabaş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki koğuşta, dün mahkumların spor yapmak için dışarı çıktıkları sırada, daha önce de kavga ettikleri belirtilen Emre İregör ile adı öğrenilemeyen diğer mahkum arasında yine tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine adı öğrenilemeyen mahkum, iddiaya göre İregör’ü dövdükten sonra boğarak öldürdü. İregör’ün cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BABASI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Emre İregör’ün daha önce 6 ay boyunca ev hapsinde tutulduğu, ev hapsi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 ay önce kapalı cezaevine konulduğu belirtildi. Otopsininÿardından ailesine teslim edilen İregör için bugün Bağbaşı Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Şerife Bekaroğlu, oğlunun arkasından gözyaşı döktü. İregör’ün yakınları taziyeleri kabul etti. Emre İregör’ün cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Anne Şerife Bekaroğlu’nun, 2005 yılında eşi Halil İbrahim İregör’ü de cinayet sonucu toprağa verdiği ortaya çıktı.

Öldürülen Emre İregör’ün akrabası Necati Şimşek, yaşanan olayda ihmal olduğunu, savcılığın olayı incelemesi gerektiğini söyledi. "14-15 kişinin kaldığı bir koğuşta nasıl böyle bir olay oldu, aklımız almıyor. İhmal olduğunu düşünüyoruz. Gereken neyse yapılsın. Biz sadece olayın aydınlatılmasın istiyoruz" dedi.