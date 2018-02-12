Cezaevinde 'Afrin' kavgası... Bir mahkûmun kafatası kırıldı

Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde geçen hafta meydana gelen olayda, B.U. ve Ş.K. isimli mahkûmlar aynı koğuşta kalan A.Z.B.'ye saldırdı. B.U. ve Ş.K., televizyon izledikleri sırada A.Z.B.’nin Afrin'e düzenlenen harekâtı aşağılayarak, şehitlere ve operasyonda olan Türk askerine hakaret ettiğini, bunun üzerine kendisini uyardıklarını, uyarılarına rağmen söylemlerine devam edince de dövdüklerini iddia etti.

Başının arkasına darbe alan A.Z.B. de Afrin konusunda aynı görüşte olmadıklarını, bu nedenle iki mahkûmun kendisini dövdüğünü söyledi. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan A.Z.B.’nin kafatasında kırık olduğu belirlendi. A.Z.B. tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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