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    Cezaevi isyanında 13 ölü

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 23:11 | Son Güncelleme:

    Meksika’da Cadereyta kentindeki bir hapishanede geçen pazartesi gecesi ayrı koğuşlarda tutulan çete üyeleri arasında çatışma çıktı.

    Olayda bir mahkûmun öldürülüp cesedinin yakılması üzerine isyan başladı. 150 kadar mahkûmun isyana müdahale eden polisle çatışmaya girmesi olayları daha da büyüttü. 13 mahkûmun öldüğü gece bir polis de ağır yaralandı.

    Etiketler: Cadereyta , Meksika , gazetehaberleri
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