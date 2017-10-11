Cezaevi isyanında 13 ölü

Olayda bir mahkûmun öldürülüp cesedinin yakılması üzerine isyan başladı. 150 kadar mahkûmun isyana müdahale eden polisle çatışmaya girmesi olayları daha da büyüttü. 13 mahkûmun öldüğü gece bir polis de ağır yaralandı.
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