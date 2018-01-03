Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Cezaevi firarisi çaldığı otomobille gezerken yakalandı

    Cezaevi firarisi çaldığı otomobille gezerken yakalandı

    AA
    03.01.2018 - 13:26 | Son Güncelleme:

    Çorum'da cezaevi firarisi olarak aranan kişi, çaldığı otomobille gezerken yakalandı.

    Kent merkezinde yaşayan C.K., 19 TH 055 plakalı otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Çevredeki apartman ve iş merkezlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, C.K.'ye ait otomobilin bir kişi tarafından çalındığını belirledi.

    MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını incelemeye alan ekipler, çalınan aracın İskilip yönüne gittiğini ve iki saat sonra yeniden kent merkezine giriş yaptığını tespit etti.

    Çevre yolunda araştırma yapan ekipler, çalıntı araçla birlikte Yusuf A.'yı yakaladı. Araçta yapılan aramada av tüfeği ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

    Hırsızlık suçundan hükümlü olduğu ve açık cezaevinden firar ettiği belirlenen Yusuf A.'nın, emniyetteki sorgusunda, C.K.'ye ait aracı Mimar Sinan Mahallesi'nde düz kontak yaparak çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

    Çaldığı araçla gezerken yakalanan zanlının ayrıca C.K.'ye ait otomobilden önce bir başka otomobili daha çaldığını ancak yakıtının bitmesi nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bıraktığını belirtmesi üzerine bölgeye giden polis, Ali Y.'ye ait 19 KE 484 plakalı aracı terk edilmiş halde buldu.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Etiketler: Çorum , Cezaevi , otomobil soygunu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri