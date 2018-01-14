Cezaevi dönüşümü

Konutlara yerleşmeyi Bayrampaşalıların bir bölümü desteklerken, bir bölümü de kentsel dönüşüm projesine karşı çıkmak için imza topladı. Bayrampaşa Belediyesi'nin sitesinde, “Eski cezaevine yapacağımız 2 bin 200 konutun hiçbir şekilde ticari satışı olmayacak. Alana yapacağımız konutlar Bayrampaşa’da deprem riski taşıyan adaların yıkımı sonucu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kullanılacaktır” ifadeleri yer aldı.



Projenin ayrıntıları, şöyle anlatıldı: “Eski cezaevi alanına yapılacak olan hastanemiz 350 yataklı olup tüm Bayrampaşalı vatandaşımıza tam donanımlı sağlık hizmeti sağlayacak. 8 adet ameliyathanesi, 52 yataklı yoğun bakım bölümü, yeni doğan ünitesi ve acil servisi ile hastane vatandaşlarımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak.10 bin metrekareli.”



