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    Cezaevi dönüşümü

    Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER/DHA
    14.01.2018 - 01:01 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Bayrampaşa'da, bir zamanların ünlü cezaevinin bulunduğu alanda, 2 bin 200 konutluk kentsel dönüşüm projesi, tüm hızıyla yükseliyor.

    Konutlara yerleşmeyi Bayrampaşalıların bir bölümü desteklerken, bir bölümü de kentsel dönüşüm projesine karşı çıkmak için imza topladı. Bayrampaşa Belediyesi'nin sitesinde, “Eski cezaevine yapacağımız 2 bin 200 konutun hiçbir şekilde ticari satışı olmayacak. Alana yapacağımız konutlar Bayrampaşa’da deprem riski taşıyan adaların yıkımı sonucu vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kullanılacaktır” ifadeleri yer aldı.

    Projenin ayrıntıları, şöyle anlatıldı: “Eski cezaevi alanına yapılacak olan hastanemiz 350 yataklı olup tüm Bayrampaşalı vatandaşımıza tam donanımlı sağlık hizmeti sağlayacak. 8 adet ameliyathanesi, 52 yataklı yoğun bakım bölümü, yeni doğan ünitesi ve acil servisi ile hastane vatandaşlarımızın tüm sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak.10 bin metrekareli.”

    Etiketler: gazetehaberleri
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