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Ceza infaz kurumu personeline erken emeklilik müjdesi

AA
25 Ağustos 2017 - 14:22Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:32

Adalet Bakanı Gül; KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "(KHK ile ceza infaz kurumu personeline fiili hizmet süresi zammı verilmesi) Ceza infaz kurumlarında çalışan bütün personeli kapsayacak şekilde beş yılı geçmemek üzere çalıştığı her bir yıl için 90 gün prim ödeme gün sayısı eklenecek. Yani fiili hizmet zammıyla, 20 yıl çalışan bir personel 25 yıl çalışmış sayılacak. Yine beş yılı geçmemek üzere fiili hizmet süresi zammının yarısı da emeklilik yaş haddinden indirilecektir. Böylece personelimiz maksimum 2,5 yıl erken emekli olma imkanına kavuşacaktır." dedi. 

Etiketler: Ceza infaz kurumu personeli , Adalet Bakanı Abdülhamit Gül , ceza infaz kurumu
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