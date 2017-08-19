Ceza alsalar bile soruların cevabı yok

NSU davasına ilişkin sürecin 2013 yılından bu yana devam ettiğini ve gelecek aylarda davanın sonuçlanacağını umduğunu belirten Daimagüler, mahkeme tarafından yargılanan beş sanığın dava sonunda ceza alacağına olan inancını dile getirdi. Daimagüler, “Müvekkillerimin asıl beklentisi, sanıkların ne kadar ceza alacağı değil bu örgütün neden onların babasını, kardeşlerini ya da oğlunu öldürdüğü, Alman polisinin neden onları korumadığı ve Alman polisinin neden yıllarca kurban yakınlarını suçladığını öğrenmek. Müvekkillerim için bu soruların cevap bulması çok önemli fakat maalesef bu soruların cevabı hala yok” dedi.

YÜZLERCE DOSYA YOK EDİLDİ

Merkel’in olayların aydınlatılması yönünde kurbanların ailelerine verdiği söze ilişkin konuşan Daimagüler, “Merkel, devletin bu olayları araştıracağı sözünü verdi. Biz verdiği söze inandık fakat daha sonra istihbarat tarafından yüzlerce dosyalar yok edildi” diye konuştu.

Daimagüler, Almanya gibi geniş teknolojik imkanlarıyla kriminal olayların aydınlatılmasında yüzde 90’a yakın başarı sağlayan bir ülkenin bu olayları çözememesinin “enteresan” olduğuna işaret etti.

DOSYAYI AİHM’YE GÖTÜRECEĞİZ

Dava sonuçlandıktan sonra da verdikleri mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Daimagüler, “Dava bittikten sonra biz bu dosyayı kapatmayacağız. Devam edeceğiz. Dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götüreceğiz çünkü kurbanların aileleri bizden bunu bekliyor” dedi.

Daimagüler, hukuk devletine inandığını ve hukuk devletinin ‘Biz bir hata yaptık fakat bunun tekrarlanmasını istemiyoruz’ diyebilmeyi gerektirdiğini belirterek, bu davanın peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Bazı Alman milletvekili, gazeteci ve derneklerin dava süreci boyunca kendilerine destek olduğunu dile getiren Daimagüler, sözlerini şöyle sürdürdü:

MAALESEF PEK TÜRK GÖREMİYORUZ

“Duruşmaya gelip takip edenler var. Mahkeme salonu genciyle ve yaşlısıyla her zaman dolu oluyor fakat maalesef pek Türk göremiyoruz. Çok az Türk gelip takip ediyor. O yüzden çok üzgünüm. Bence Türklerin orada bulunması çok önemli. Duruşmayı izlemek ve bize destek vermek için bazı genç Almanlar Hamburg’dan 500-600 kilometre geliyor fakat bütün gün yandaki Türk kahvesinde oturan, kahve içip okey oynayan erkekleri duruşmada göremiyoruz. Biz Alman tarafından saygı görmek istiyorsak önce kendimize saygı göstereceğiz. Biz bu davanın sahiplenilmesini istiyoruz çünkü bu dava hepimiz için önemli.”