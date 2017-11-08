Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ceza alan vekile partisi de tavır koydu

    Ceza alan vekile partisi de tavır koydu

    BERLİN
    08.11.2017 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Almanya’da Sol Parti’nin Brandenburg Eyalet Meclis Grubu, meclisi dolandırmaktan ceza alan milletvekili Peer Jürgens’i gruptan attı.

    JÜRGENS’in grup içinde kalıp kalmamasına yönelik yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu ayrılması yönünde oy kullandı. Sol Parti'nin Brandenburg Eyalet Meclis Grup Başkanı Ralf Christoffers, “Yaşanan olaydan dolayı güven ilişkisi sarsıldı. Grup da böyle bir karar aldı” dedi. 

    Milletvekili Jürgens'in avukatı, Sol Parti Grubu’nun aldığı kararı hukuksuz olup olmadığını inceleyeceklerini ve yapılan incelemeden sonra itiraz edip etmeye karar vereceklerini söyledi. 2014 yılından beri Brandenburg Eyalet Meclis milletvekilliği yapan Jürgens (37), meclis bütçesinden haksız yere 87 bin euro almaktan mahkum olmuştu. 14 Ekim'de yargılanması tamamlanan Jürgens, bir yıl hapis cezası almış ancak cezası ertelenmişti.

    Etiketler: ALMANYA , Peer Jürgens , yolsuzluk , Dolandırıcı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri