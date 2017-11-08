Ceza alan vekile partisi de tavır koydu

JÜRGENS’in grup içinde kalıp kalmamasına yönelik yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu ayrılması yönünde oy kullandı. Sol Parti'nin Brandenburg Eyalet Meclis Grup Başkanı Ralf Christoffers, “Yaşanan olaydan dolayı güven ilişkisi sarsıldı. Grup da böyle bir karar aldı” dedi.

Milletvekili Jürgens'in avukatı, Sol Parti Grubu’nun aldığı kararı hukuksuz olup olmadığını inceleyeceklerini ve yapılan incelemeden sonra itiraz edip etmeye karar vereceklerini söyledi. 2014 yılından beri Brandenburg Eyalet Meclis milletvekilliği yapan Jürgens (37), meclis bütçesinden haksız yere 87 bin euro almaktan mahkum olmuştu. 14 Ekim'de yargılanması tamamlanan Jürgens, bir yıl hapis cezası almış ancak cezası ertelenmişti.