'Çeyrek vurgun'

Banka yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mali polis, incelemesini sürdürürken, banka kendi içinde yaptığı incelemede onlarca sahte çeyrek altına ulaşınca çeyrek altın satışlarını durdurdu.



2016 yaz aylarında Hakan Ertane’nin 360, Hasan Söylemez’in 261, Ahmet Deliper’in 23 ve Mesut Albayrak’ın 231 çeyrek altın bozdurduğu belirlendi. Bu kişiler arasında bağlantı olduğu belirlenince geçen cuma günü yapılan operasyonda dört isim gözaltına alındı. Çetenin yaklaşık 200 bin TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.



