MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>'Çeyrek vurgun'

    'Çeyrek vurgun'

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23 Ağustos 2017 - 22:55Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 22:55

    İstanbul’da bir bankanın ATM’sinden çeyrek altın alan bir banka müşterisi, satmak icin gittiği kuyumcu “Bu sahte” deyince soluğu bankada aldı.

    Banka yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Mali polis, incelemesini sürdürürken, banka kendi içinde yaptığı incelemede onlarca sahte çeyrek altına ulaşınca çeyrek altın satışlarını durdurdu.

    2016 yaz aylarında Hakan Ertane’nin 360, Hasan Söylemez’in 261, Ahmet Deliper’in 23 ve Mesut Albayrak’ın 231 çeyrek altın bozdurduğu belirlendi. Bu kişiler arasında bağlantı olduğu belirlenince geçen cuma günü yapılan operasyonda dört isim gözaltına alındı. Çetenin yaklaşık 200 bin TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.

    Etiketler: Çeyrek altın , dolandırıcılar , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri