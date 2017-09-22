Çeyrek asır kutlaması

700’ü aşkın davetlinin katıldığı gecede bir konuşma yapan 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç, “Derneğimiz çeyrek asrı geride bıraktı ama üyelerimizin Fenerbahçemize hizmet aşkı ilk günkü kadar taze kaldı” dedi. Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adaylığı sürecini daha şeffaf ve sağlıklı yürütmek adına dernekteki görevinden ayrılma kararı aldığını da açıkladı: “13 yıldır gururla sürdürdüğüm 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılma kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul hazırlıklarının, şeffaf ve sağlıklı ilerleyebilmesi adına izninizi rica ediyorum.”







SANATÇILARDAN ÖZEL ŞOV



Sunuculuğunu Seda Akman’ın üstlendiği gece DJ Distinct’in performansıyla renklendi. Gecede ayrıca Ercan Saatçi, derneğin 25’inci yıl özel bestesini ilk kez seslendirdi.

Derneğin 25 yıllık yolculuğunu yansıtan canlı sahne performansını da Bedri Baykam, Emre Karayel, Ercan Saatçi, Fahir Atakoğlu, Gökçe Bahadır, Ceyda Düvenci, Kadir Doğulu, Kıraç, Meltem Cumbul, Murat Ünlü, Nejat İşler, Sarp Akkaya, Selçuk Yöntem, Sinan Bayraktar, Ege Kökenli ve Tülin Şahin gibi Fenerbahçeli sanatçılar sergiledi.