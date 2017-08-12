Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıyı meraklı bir bekleyişe sürükledi. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ise değer kazanarak haftayı kapattı. Piyasalarda hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla en çok talep gören ürünlerden olan çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor? İşte altın piyasında son durum ve değişen fiyatlar

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 982,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 146,80 liradan işlem gördü. ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTAYI NASIL GEÇİRDİ? Altının gramı 2 ayın zirvesinde .. Altının gram fiyatı, 146,9 lira ile 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



145-146,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 146,5 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, hafta başından bu yana etkili olan alıcılı seyrini bugüne de taşıyarak saat 11.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 8 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 146,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor. Günü yüzde 0,7 artışla 1.286,5 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda sınırlı yükselişle 1.287,9 dolardan işlem görüyor.