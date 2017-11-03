Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
03.11.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları bu güne de yükseliş ile başladı. Altının gram fiyatı 156 lira seviyesinde dengelenirken, çeyrek altın ve gram altın gibi yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Peki altın fiyatlarının yükselişi sonrasında çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

Altının gramı güne yükselişle başladı.. Altının gramı 156,7 lira, çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını da 1.047 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 157 liranın üzerini görmesinin ardından bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 155,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,65 artışla 156,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.275,1 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandığını kaydetti.

Hafta içi ABD'de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararlarına ve dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Fed Başkan adayı olarak Jerome Powell'i açıklamasına piyasaların tepki vermediğini belirten Memiş, bu gelişmelere karşın piyasalardaki sakin seyrin kararsızlığa işaret ettiğini dile getirdi.

Memiş, ABD'de tartışılan yeni vergi reformlarının, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmelere neden olabileceğini ifade ederek, "Altının ons fiyatı 1.277 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, yükseliş isteğini sürdürebilir. Ancak 1.270 doların altına sarkarsa düşüşler 1.250 dolar seviyesine kadar devam edebilir. Altının gram fiyatında ise 154,50 liranın destek, 157 liranın direnç konumunda olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: altın fiyatları , çeyrek altın fiyatı , gram altın
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri