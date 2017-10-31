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Çeyrek altın kaça satılıyor?

AA
31.10.2017 - 10:49 | Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 154,7 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 153,7 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 155,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 154,7 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 255, Cumhuriyet altını 1.037 liradan satılıyor.

 Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine yakın 1.276,37 dolardan işlem görüyor. 

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