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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
07.11.2017 - 13:17 | Son Güncelleme:

Altının ons fiyatı 1278 seviyesinde hareket ederken, altının gramı 158,1 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 158,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün döviz kurlarındaki değer kayıplarına paralel gün içinde 156,5 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 158 liradan tamamladı.

 Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 158,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.057 liradan satılıyor.

 Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,19 azalışla 1.278,6 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: fiyat
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