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Çeyrek altın fiyatı 266 lira

REUTERS-AA
01.02.2018 - 10:48 | Son Güncelleme:

Altının ons fiyatı 1342 dolardan işlem görürken; gram altın 162,3 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,3 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 162,5 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.086 liradan satılıyor.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR
Altın fiyatları hafif değişim gösterirken, yatırımcılar ABD ekonomisinin durumuna ilişkin ipuçları için yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı dün 23 Ocak'tan bu yana en düşük seviye olan 1,332.30 doları gördükten sonra bugün 1,345 dolar ile yatay seyrediyor.

Etiketler: Cumhuriyet altını , Kuyumcu
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