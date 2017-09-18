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Gram altın fiyatı geriledi... Çeyrek altın ne kadar oldu?

Hürriyet Haber
18.09.2017 - 11:07 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 12:35

Altın fiyatları iki haftanın dip seviyesine gerilerken, çeyrek altın 238 liradan alıcı buldu.

 Altın, hisse senetleri ve doların yükselmesiyle iki haftanın dip seviyesine gerilerken, Fed toplantısı öncesinde para politikasını sıkılaştırma ihtimalleri de altını baskı altında bıraktı.

Spot altının ons fiyatı başlangıçta 1,315.10 dolar ile 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 1,317.00 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1,321.10 dolara geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı hafif gerileyerek 145 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 0,97 yükselişle 238 liranın üzerinde, cumhuriyet altını 983 liradan alıcı buldu.

 

Etiketler: Çeyrek altın , Kuyumcu , altın fiyatları , gram altın
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