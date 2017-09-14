Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Çeyrek altın alacaklar dikkat! Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın alacaklar dikkat! Güncel altın fiyatları

AA
14.09.2017 - 11:03 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 12:02

Altının ons fiyatı, 1.318. dolarla 1 Ekim’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Altın azalan risk ve Fed’in faiz artırma zamanına ilişkin ipuçları vererek ABD enflasyon verisi öncesinde doların yatay seyretmesiyle de bağlantılı olarak dip seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı ise güne yatay başlamasının ardından 147 liranın hemen üzerinde dengelendi. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Dün, yükselen dolar/TL'den bulduğu destekle 147,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 147,1 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 147,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını da 986 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda 1.322,2 dolardan alıcı buluyor. 

 

Etiketler: Altın fiyatları , Altının gram fiyatı , Çeyrek altın ne kadar
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri