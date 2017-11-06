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Çeyrek altın alacaklar dikkat!

Hürriyet Haber
06.11.2017 - 17:28 | Son Güncelleme:

Altının gramı, 158,9 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra yeni haftada 158.4 seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1276 seviyelerinde...

Cuma günü yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 158,7 liradan tamamladı. 

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,26 değer kaybederek 158,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.268,5 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: dikkat
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