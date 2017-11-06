Çeyrek altın alacaklar dikkat!

Cuma günü yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 158,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,26 değer kaybederek 158,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.268,5 dolardan işlem görüyor.