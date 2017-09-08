Çeyrek altın alacaklar dikkat!

Altın, beklentilerden zayıf gelen ABD istihdam verisinin ardından doların gerilemesi ve Kuzey Kore'de süren gerilimin güvenli liman talebini artırmasıyla bir yılın zirvesini gördü.
Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde geçen yılın Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.3 artışla 1,353.12 dolarda bulunuyor.
Spot altının ons fiyatı haftalık yüzde 2 artarken, üçüncü haftalık kazanımını elde etmeye hazırlanıyor.
ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.6 artışla 1,358 dolara yükseldi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 147 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın 243 liranın üzerindeyken, cumhuriyet altını 993 liradan alıcı buluyor.