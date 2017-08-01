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Çeyrek altın alacaklar dikkat!

Hürriyet Haber
01 Ağustos 2017 - 11:20Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 11:21

Altın fiyatları yedi haftanın en yüksek seviyesinde tutunurken, çeyrek altın 235 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları, Temmuz'da en yüksek aylık kazanımını kaydettikten sonra değer kazanmakta zorlanan dolar ve ABD'de siyasi belirsizliğinin etkisiyle bugün yaklaşık yedi haftanın en yüksek seviyesinde tutunuyor. Spot altının ons fiyatı 1,269.30 dolarda yatay seyrediyor. Altın geçen ay yüzde 2.2 yükselerek Şubat'tan bu yana en yüksek aylık kazanımını elde etmişti.

ABD altının Ağustos teslimatı için vadeli fiyatı yüzde 0.2 yükselişle 1,269.00 dolarda bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 143 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,35 yükselişle 235 liradan, cumhuriyet altını ise 967 liradan alıcı buldu.

Etiketler: Altın , Çeyrek altın , ne kadar
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