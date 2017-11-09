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Çeyrek altın 262 liradan alıcı buluyor

Hürriyet Haber
09.11.2017 - 12:48 | Son Güncelleme:

Altının gram fiyatı 160.27 lira ile dün gördüğü tarihi zirve sonrası bugün 159 seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.280 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın dün yaklaşık üç haftanın zirvesini gördükten sonra doların yükselmesiyle bugün yatay seyrederken, paladyum dün gördüğü 16 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı neredeyse değişim göstermeyerek 1,280.81 dolarda bulunuyor

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,281.40 dolara geriledi. Paladyum yüzde 0.1 artışla 1,014.25 doları gördü. Paladyum dün 1,019 dolar ile 2001'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yüzde 0,36 yükselişle 159.89 sınırında işlem görürken; çeyrek altın 262 liradan, cumhuriyet altını ise 1076 liradan alıcı buldu.

 

Etiketler: Kuyumcu
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