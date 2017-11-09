Çeyrek altın 262 liradan alıcı buluyor

Altın dün yaklaşık üç haftanın zirvesini gördükten sonra doların yükselmesiyle bugün yatay seyrederken, paladyum dün gördüğü 16 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Spot altının ons fiyatı neredeyse değişim göstermeyerek 1,280.81 dolarda bulunuyor

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,281.40 dolara geriledi. Paladyum yüzde 0.1 artışla 1,014.25 doları gördü. Paladyum dün 1,019 dolar ile 2001'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yüzde 0,36 yükselişle 159.89 sınırında işlem görürken; çeyrek altın 262 liradan, cumhuriyet altını ise 1076 liradan alıcı buldu.