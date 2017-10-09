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Hürriyet >Ekonomi>Çeyrek altın 250 liradan satılıyor

Çeyrek altın 250 liradan satılıyor

REUTERS/Hurriyet.com.tr
09.10.2017 - 09:24 | Son Güncelleme:

Altın fiyatları güvenli liman talebinin canlanmasıyla yükseldi. Gram altın 152 liradan, çeyrek altın ise 250 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine ilişkin yenilenen endişelerin altına olan güvenli liman talebini canlandırması ve doları baskı altında bırakmasıyla bir haftadan uzun sürenin zirvesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı seans başında 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,282.39 dolarda bulunuyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,284.80 dolara yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 3 yükselişle 152 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 4 yükselişle 250 liradan, cumhuriyet altını ise 996 liradan alıcı gördü.

Etiketler: Çeyrek altın ne kadar , Borsa açılış , Altın fiyatları
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