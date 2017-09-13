Çeyrek altın 240 liradan satılıyor

Altın hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye yönelik sert önlemler alınmasını istemesinin ardından oluşan güvenli liman talebinin desteğiyle yatay seyrediyor.

Spot altının ons fiyatı değişim göstermeyerek 1,311.11 dolarda bulunurken, ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.2 ile 1,335.80 dolara yükseldi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken;çeyrek altın yüzde 1,11 yükselişle 240 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 989 liradan alıcı buldu