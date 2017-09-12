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Çeyrek altın 238 liradan satılıyor

AA
12.09.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 11:54

Altın fiyatları, yatırımcıların hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelik iştahının artmaya başlamasıyla dünkü kayıplarını artırarak bir haftadan uzun sürenin dip seviyesini gördü. Çeyrek altın fiyatları 238 lira seviyesinden işlem gördü.

Spot altının ons fiyatı ilk işlemlerde 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 1,324.80 dolara geriledi. Spot altın dün yüzde 1.4 düşüşle Temmuz başlarından bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.5 düşüşle 1,329.40 dolara geriledi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı düne göre fazla değişiklik göstermeyerek 145 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,28 yükselişle 238 liradan, cumhuriyet altını ise 983 liradan alıcı buldu.

Etiketler: Çeyrek altın ne kadar , Kapalıçarşı , Altın fiyatları
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