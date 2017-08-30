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Çeyrek altın 238 liradan satılıyor

AA
30.08.2017 - 10:50 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 10:51

Altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.313,51 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 1.310 seviyesinin altında dengelenen altının onsu saat 10.30 itibarıyla 1307,68 dolardan işlem görüyor

Dün Kuzey Kore'nin Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen balistik füze denemesinin ardından 1.326,04 dolara kadar yükselerek yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, günü 1309,40 dolardan tamamladı. 

Altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.313,51 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 1.310 seviyesinin altında dengelenen altının onsu saat 10.30 itibarıyla 1307,68 dolardan işlem görüyor. 

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel 147 lira sınırına kadar yükselen altının gram fiyatı ise bugün 145 lira seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını 971 liradan satılıyor. 

 

Etiketler: Kuzey Kore , Pasifik Okyanusu , Asya piyasaları
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