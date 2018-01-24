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Ceylan gibi gözlere sahip olmanızı sağlayacak 3 kirpik bakım önerisi

Hepimiz farklı kirpiklerle dünyaya geliyoruz. Kimimiz doğuştan ceylan gibi uzun ve kıvrık kirpiklere sahip olacak kadar şanslı oluyor. Ancak birçoğumuz kirpiklerimizin iyi görünmesi için büyük çaba harcıyoruz. Kimi günler makyajla kimi zaman ise ek kirpikler ve serumlarla daha dolgun kirpikler elde etmeye çalışıyoruz. Ancak özel günler dışında sık sık tekrarlanan bu işlemler de bir süre sonra kirpiklerimize zarar veriyor ve güzel görüneyim derken uzun vadede çok daha kötü sonuçlar elde ediyoruz. Üstelik gözlerimizi kızartan, sağlıksız bir durumla da karşı karşıya kalabiliyoruz.

Kaynak: Doğan Burda
24.01.2018 - 14:35 | Son Güncelleme :

Bu nedenle asıl olan anlık bir kirpik güzelliği elde etmeye çalışmaktansa onlara iyi bakarak uzun vadeli yöntemleri denemek. Çünkü sağlıklı kirpikler zaten dolgun ve uzun bir görüntüye sahip olacağından size istediğiniz sonucu da verecektir. İşte kirpiklerinizi korumak ve sağlıklı tutmak için yapabileceğiniz birkaç basit uygulama.

Onlara iyi davranın

Hepimiz belli bir sayıda kirpik folikülüyle doğarız ve bu yaşla birlikte azalan bir şey değildir. Ancak onlara ne kadar kötü bakarsak dökülme riskleri o kadar yüksek olur ve sağlıkla büyümeleri mümkün olmaz. Normalde zaten kirpiklerinizden 2 ila 5 tanesi her gün dökülür. Geri gelmeleri ise 2 ayı bulur. Bunun üzerine bir de makyajınız eklendiğinde bu dökülme yoğunluğu artabilir. Bu nedenle makyaj yaptığınızda bu makyajı düzgün bir şekilde temizlemek sizin için oldukça önemlidir. Kirpiklerinizi makyajdan temizlerken göz makyajı çıkarıcınızı pamuğa sıkın ve kirpiklerinizin üzerinde birkaç saniye beklettikten sonra sağa sola çekiştirmek yerine aşağıya doğru silin. Ne kadar nazik ve sabırlı olursanız o kadar az kirpik kaybedersiniz.

Ceylan gibi gözlere sahip olmanızı sağlayacak 3 kirpik bakım önerisi

Makyaj malzemelerinin içeriklerine bakın

Mineraller ve yağlar kirpikleriniz için en yumuşak seçeneklerdir ve onları nemlendirip kalınlıklarını artıracak B5 vitamini gibi katkı maddeleri içeren ürünler en idealleridir. Aynı zamanda selüloz gibi maddelerin doğal biçimleri kirpiklerinizi beslemeye yardımcı olur. Siz de içeriğinde yararlı maddeler içeren ürünleri tercih edin.

Ceylan gibi gözlere sahip olmanızı sağlayacak 3 kirpik bakım önerisi

Doğallıktan yana olun

Takma kirpik ya da eklemeler zaman içerisinde kirpiklerinizin zarar görmesine neden olur. Yapışkanlar devamlı kullanıldığında gözde irritasyona neden olur ve var olan kirpikleriniz de zayıflar ve dökülür. Aynı şekilde kirpikler için sık sık kirpik kıvırıcı kullanmak da zararlıdır. Kirpiğin sık sık aynı bölgede travma yaşamasına neden olur ve kopmalar kaçınılmazdır. Bu nedenle kirpiklerinize ne kadar az müdahalede bulunursanız o kadar az zarar görür ve sağlıklı kirpikler elde edersiniz.

Etiketler: kirpik bakımı , kirpik sağlığı
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