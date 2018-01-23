Ceyda Sabah, eski eşi Coşkun Sabah'ı sevgilisiyle yakalayayım derken...

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah’la Türkiye Eski Güzeli Ceyda Sabah’ın 19 yıllık evlilikleri geçtiğimiz aylarda bitmişti. Ancak Ceyda Sabah’ın boşanma sürecinde yaptığı gizli baskın başına iş açtı.

Ceyda Sabah, önceki yıl eşinin evde unuttuğu cep telefonuna gelen aşk mesajlarını görünce çılgına dönüp boşanma davası açmıştı. Duymayan Kalamsın programında yer alan habere göre; Ceyda Sabah, bir sabah eşinin cep telefonunu karıştırırken Etiler’deki dairesinde bir kadınla buluştuğunu öğrendi ve harekete geçti. Yanına bir çilingir alan Ceyda Sabah, adrese baskın yaptı.

Ceyda Sabah, Coşkun Sabah’ın kiraya verdiğinden haberdar olmadığını iddia ettiği dairenin kapısının çilingir yardımıyla açtı ancak içeride eşini bulamadı. Üstüne üstlük Ceyda Sabah baskın yaptığı dairenin kiracısının açtığı davayla karşı karşıya kaldı.

Daireye girdiği çilingirle beraber hakkında dava açılan Ceyda Sabah, geçen hafta görülen duruşmada ‘yönetici evde kiracı olduğunu söylemedi, ben de çilingirle içeri girdim. Dairede kadınlara ait çamaşırlar gördüm’ sözleriyle kendini savundu.

Mahkeme Ceyda Sabah ve çilingir hakkında beraat kararı verdi. Ancak Coşkun Sabah’ın yakın arkadaşı olan kiracısı karara itiraz etti ve beraat bozuldu. Şimdi Ceyda Sabah aynı dava ile ilgili yeniden yargılanacak.