Ceyda Düvenci'ye havalimanında büyük şok

Oğlu Ali ile birlikte yurt dışına çıkabilmesi için eşinden noter onaylı muvafakatname gerektiğini çıkış kapısında öğrenen Ceyda Düvenci gergin anlar yaşadı.

Hemen eşini arayanan ve muvafakatname isteyen Düvenci, bu sırada fotoğraflarının çekildiğini fark edince çok sinirlendi.

Gerekli belgelerin gelmesinin ardından ünlü oyuncu oğlu ile birlikte KKTC'ye uçtu.

ANNE BABALAR DİKKAT!

Çocuk, annesi ve babası dışında bir kimseyle yurtdışına çıkacaksa anne ve babası tarafından imzalanmış, noter onaylı muvafakatname gerekir.



Aynı şekilde, ebeveynlerinden biri ile yurtdışına çıkacağı durumda da diğer ebeveyn tarafından imzalanmış, noter onaylı muvafakatname gerekir.



Şayet ebeveynler ayrı ya da boşanmış ve çocuğu yurtdışına götürecek ebeveyn diğer ebeveyne hiçbir şekilde ulaşamıyor ya da muvafakat alamıyor ise, mahkemeden izin alınabileceği gibi boşanan ebeveynler arasında çocukla ilgili anlaşma protokolü varsa, diğer ebeveynin muvafakati olmadan çocuğun velayetine sahip ebeveyn ile 28 gün süreyle yurtdışına çıkabilir.