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    Çevrecilerden ‘sel’ protestosu

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    30 Temmuz 2017 - 21:57Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 21:58

    İstanbul’u etkisi altına alan fırtına ve yağış nedeniyle yaşanan sel felaketleri üzerine Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup çevreci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne giderek protesto gösterisi yaptı.

    İstanbul’un yeşil alanlarının ranta açıldığını iddia eden grup üyeleri, üzerinde “Asıl felaket sizsiniz, istifa edin” yazan pankartlar taşıdı. Grup üyeleri “Yağmur yağıyor, seller akıyor belediye camdan bakıyor” ve “Kadir Topbaş istifa” sloganları attı.

    EKOLOJİK VE KENTSEL KÂBU

    İBB önünde basın açıklamasını okuyan Ersin Kiriş şunları söyledi: “Sel felaketlerinde bir şehrin temel hayati hizmetleri ve donanımları olan ulaşım, güvenlik, uyarı, kriz yönetimi, hasar giderme gibi yerel yönetim fonksiyonlarının tamamen çöktüğüne tüm ülke ve tüm dünya birlikte şahitlik etmiştir. Son 15 günde tarihindeki en büyük felaketlerden ikisini yaşayan kadim şehir, insanı, ağacı, kedisi, martısıyla ekolojik ve kentsel kabusa teslim edildi. Emlak rantı odaklı imar planları, plan tadilatları, yeşil kamusal alanların rezidanslara-AVM’lere çevrilmesi, kent içinde toprak zeminlerin çeşitli projelerle betonlaştırılmasına, yere düşen her damla yağmurun caddelere taşınmasına neden oldu. Kentin sakinleri olarak, yaşayarak öğrendik ki küresel iklim değişikliği çağında bu daha başlangıç! Eğer durdurmazsak mega şantiyeye çevirdikleri İstanbul’u her yağmurda, depremde gelecekte çok daha büyük felaketler bekliyor olacak.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , çevre , sel
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