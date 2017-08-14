Yer: İstanbul... İlçe halkı isyan etti

AVCEDER Başkanı Maraşlı, Avcılar Deniz Otobüsü Terminali karşısındaki Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkında basın açıklaması yaparak sahilde hava, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan mangal yakılmasının önüne geçilmesini istedi.

Çeşitli kuruluşların da destek verdiği Maraşlı, sahilde mangal yaparak piknik yapanların 6 kilometre uzunluğundaki Avcılar sahilini ateşe verilmiş hale çevirdiklerini öne sürerken, "Sahil İBB denetimi altındadır. İBB'yi göreve çağırıyoruz. Bir an önce buna el atmalı, denetimlerini arttırmalı, gerekeni yapmalıdır. Doğa kimsenin tekeli altında değildir. Biz çevreciler bunu esefle kınıyoruz. Daha temiz bir Avcılar için el ele omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz. Sahillerimizde rant uğruna yapılabilecek her şeye karşıyız. Hiç kimsenin çevre, gürültü, hava, görüntü kirliliği yapmaya hakkı yoktur. Bu gidişata dur diyoruz" dedi.





"İÇ ÇAMAŞIRI İLE DENİZE GİRİYORLAR"

AVCEDER Başkanı Kadriye Maraşlı, DHA muhabirine çevre derneği olarak Avcılar sahilinde mangalların yakılması, insanların rahat yürüyemez hale gelmesi, hava, toprak kirliliğine üzüldüklerini söyledi. Maraşlı, bazı yabancı uyrukluların Avcılar sahilinde iç çamaşırları ile denize girmelerini kınadıklarını ifade ederken, şunları ekledi:



Çocuk ve kadınlarımız Avcılar sahilinde rahat dolaşamaz oldu. Küçükçekmece'den bakıldığında mangal dumanları nedeniyle Avcılar sahili ateş almış bir durumda. Hava kirliliği solunum hastalıklara neden olduğu için engellenmesi gerek. Başta Avcılar başta olmak üzere İBBnin İstanbuldaki tüm sahilleri denetlemelerini, cezaları yükseltmelerini istiyoruz. Avcıların bir tarafı göl, diğeri deniz. Bu güzelliği hiç kimsenin kirletmeye hakkı yok. Kirlenirse bunların karşısındayız. Sonuna kadar takibindeyiz. Basın açıklamamıza karşı duyarsız kalınırlarsa daha büyük kitle ile karşı çıkacağız.



