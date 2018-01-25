Çevreciler tedirgin köylüler memnun

Yalıköy bağlı olduğu Çatalca’ya tam 56 kilometre uzakta, Karadeniz’in en güzel kumsallarından birinin kenarına kurulu. Bölge Çilingoz adıyla da biliniyor. Köyün tarihi Bizans’a kadar uzanıyor. İsmini Bizans İmparatoru Anastasios’tan alan, İstanbul’u Trakya’dan gelecek akınlara karşı koruyan Karadeniz ile Marmara Denizi arasındaki surlar da Yalıköy sınırları içerisinde. Kışın nüfusu 100 haneye kadar inse de, yaz günlerinde köydeki trafik İstanbul’u aratmıyor. Yalıköy tarihi ve turistik yerleri kadar ormanlarının içinde barındırdığı kuvarsit madeni ile de tanınıyor.

82 YIL ÖNCE ÇIKARTILDI

Yalıköy’deki kuvarsit yatakları 1930’lu yıllarda keşfedildi. O yıllarda taşlar herhangi bir sanayi makinesi olmadan çıkartılırken madendeki çalışmalar 1946’da makineleşti. Daha sonra ormanın içinden yol açıldı ve taşlar kamyonlarla taşınmaya başlandı. Yalıköy’deki madenler Şişecam Fabrikası’na götürüldü. Son olarak maden alanının kapasitesinin 3 kat attırılarak 1 milyon 500 bin tona çıkartılması kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ruhsat ve işletme izniyle 41.25 hektarlık ocak alanı, 185 hektara çıkarıldı.

ONLAR İÇİN DAHA ÇOK İŞ DEMEK

Kuvarsit madeninin çıkartılabilmesi için, bölgedeki tüm ağaç dokusunun kesilmesi, toprağın sıyrılması ve dev kuvars parçalarının patlayıcılar yardımıyla birbirinden ayrılması gerekiyor. Yeni maden alanı ağaçların yanı sıra, 8 dereyi ve bölgedeki yaban hayatını da tehdit ediyor. Bu nedenle çevrecilerin hedefinde. Ancak Yalıköy sakinleri maden sahasının arttırılmasından memnun. Köydekilerin büyük bir kısmı madenden emekli, halen çalışıyor ya da işçi adayı. Sahanın büyümesi, başka bir iş imkanı bulunmayan köylüler için daha fazla işçi alımı anlamına geliyor.

YALIKÖYLÜLER NE DİYOR

Muhtar Fehmi Kaçar: “Maden yoksa biz de yokuz. Maden kapanırsa bu köyde 30 hane bile kalmaz. İhtiyacımız olan her şeyi bu maden ocağı bize sağlıyor. Dinamit patlamaları duyulmuyor bile.”

Lokantacı Musa Erişken: “Madende çalışanların yüzde 90’ı bu köylü. Madeni taşıyan kamyoncular bu köylü. Burası köyün yaşam kaynağı gibi. O madende çalışsın çalışmasın, şikâyetçi olan kimseyi duymadım”

Madenden emekli Atalay Ayan: “Bu köyün yollarını da, diğer köylerin yollarını da madende çalışanlar açtı. Köyümüzde eskiden bir ebe hemşire olurdu. Şimdi yok. Madencilerin hemşiresi köyde herkese yardımcı oluyor.”