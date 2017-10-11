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    Çevreci yasayı Fransa Meclisi de kabul etti

    AA
    11.10.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Fransa Ulusal Meclisi, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminin 2040 yılında durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Fransa Ulusal Meclisi’nde 69 ret oyuna karşı 316 oyla kabul edildi.

    ÇEVRECİ bir aktivist olan Çevre Bakanı Nicolas Hulot, Fransa’nın fosil yakıt kavgasında durdurulamaz bir yolda olduğunu söyledi. Yasaya göre, Fransa 2040 yılı itibarıyla anakara topraklarında petrol ve doğalgaz gibi hidrokarbon aranması izni vermeyecek ve var olan izinleri uzatmayacak.

    Hükümetin bu sektörde üretim yapan firmalara bazı esneklikler tanınacağını bildirmesine rağmen yasa tasarısı, Fransa Petrol Endüstrisi Birliği’nin tepkisini çekmişti. Birlik Başkanı Francis Duseux, yasayı ‘politik ve simgesel’ diye nitelendirerek, yasanın ülkeye sadece dezavantaj getireceğini savunmuştu.
    Çevre örgütleri ise yasa taslağından memnuniyetlerini dile getirmişlerdi.
    Fransa, petrol tüketiminin yaklaşık sadece yüzde 1’ini yani 815 bin tonunu anakara topraklarındaki üretimden sağlıyor.
    Paris İklim Antlaşması’na ev sahipliği yapan Fransa, taahhütlerine uygun olarak hidrokarbonların yakılmasıyla havaya yayılan sera gazı salınımını azaltmayı amaçlıyor.

    Etiketler: Nicolas Hulot , Fransa , çevreci yasa
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