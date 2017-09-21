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    Çevreci çiftin katili ölü bulunmuştu... Savcılık geride bıraktığı notu inceliyor

    Salim UZUN/ANTALYA
    21.09.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 10:34

    Cezaevinde tuvalette ölü bulunan ve ilk incelemeye göre intihar ettiği belirtilen çevreci Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç’un geride bıraktığı notun kendisine ait olup olmadığı araştırılıyor.

    Antalya'nın Finike İlçesi Kızılcık Yaylası’nda doğaya zarar veren taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınan Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı 31 yaşındaki Ali Yamuç’un ölümüne ilişkin ilk resmi bilgilere Hürriyet ulaştı.

    EŞOFMANINI PARÇALAMIŞ

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan bilgilere göre; katil zanlısı Yamuç’un tek kişilik koğuşta değil, diğer mahkûmlarla beraber kaldığı, eşofmanı parçalayarak elde ettiği iple kendini tuvalette asarak gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

    Yamuç’un üzerinde intihar notu da bulunduğunu vurgulayan yetkililer, notun incelemeye alındığını belirtti. Savcılık, not üzerindeki yazıların Ali Yamuç’a ait olup olmadığını araştırıyor.

    İpiniz cebinizde dedi öldü haberi geldi'İpiniz cebinizde' dedi öldü haberi geldi

    Etiketler: çevreci , Ali Ulvi , Aysin Büyüknohutçu
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