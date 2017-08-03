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    Çevre korunması gözardı mı edildi?

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 10:24Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:24

    Berlin’deki Ulusal Dizel Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenleyen Almanya Çevre Bakanı Barbara Hendricks, “Verilen taahhütlere rağmen, dizel zirvesine katılan otomobil üreticilerini çevrenin korunması konusunda yeterince hevesli görmüyorum” dedi.

    BAKAN Hendricks, zirvede alınan kararların yeterli olmadığını ancak bunların doğru yolda atılan önemli adımlar olduğunu söyledi. Yenilenen dizel araçlarla yapılacak test sürüşlerini de yetersiz gördüğünü belirten Hendricks, taahhütlere rağmen, otomobil üreticilerini çevrenin korunması konusunda yeterince hevesli görmediğini ifade etti.

    DOBRINDT ‘YABANCI’LARI ELEŞTİRDİ
    Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de zirveye katılan otomobil şirketlerinin, şehirlerdeki çevre dostu programların finansmanı için hükümet tarafından oluşturulan bir fona katılacaklarını bildirdi. Almanya’daki yabancı otomobil üreticilerini zirvede alınan kararlara uymadıkları için eleştiren Dobrindt, şehirlerde otobüslerin ve taksilerin çevreye daha az zarar verecek şekilde yenilenmelerini ve daha fazla bisiklet yolları yapılmasını hükümet olarak destekleyeceklerini belirtti.

    ÇEVRECİLER BEĞENMEDİ
    Bazı çevreci kuruluşlar da ‘yetersiz’ olduğu gerekçesiyle zirvede alınan kararları eleştirdi. Almanya Çevre ve Doğayı Koruma Birliği Başkanı Hubert Weiger, dizel araçlardaki yazılım programlarının yenilenmesinin bağlayıcı bile olmadığını, otomobil şirketlerinin bir kez daha kendi çıkarlarını tüketiciler karşısında korumayı başardığını ifade etti.
    Alman Çevre Yardımı da zirvenin tümüyle başarısız olduğunu, dizel araçların şehir içinde kullanılmalarının yasaklanması konusunda çaba harcamayı sürdüreceklerini bildirdi.
    Greenpeace ise politikacıları, dizel araçların tümüyle yenilenmeleri pahalıya mal olacağı için otomobil şirketlerini korumaya çalışmakla suçladı.

     

    Etiketler: ALMANYA , dizel otomobil , Alexander Dobrindt , Hubert Weiger
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