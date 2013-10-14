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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Cevizli kolay baklava

14 Ekim 2013

Şurubu hazırlamak için; su ve tozşekeri orta boy bir tencereye aktarıp orta ısılı ateşte, arada sırada karıştırarak kaynayıncaya kadar pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve limon suyunu ilave edin. Şurubu kısık ateşte 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve ılık hale gelmesini bekleyin.
Yufkaların yarısını aralarına eritilmiş yağdan birer yemek kaşığı gezdirerek kat kat fırın tepsisine yerleştirin. Çekilmiş fıstık, ceviz ya da fındığı yufkaların tam ortasına serpiştirin. Kalan yufkaları da aralarına eritilmiş yağ gezdirerek tepsiye yerleştirin. Yufkaları keskin bir bıçakla baklava biçiminde kesin.
Baklavayı önceden ısıtıp 175 dereceye ve alt-üst konuma ayarladığınız fırında üzeri sarı kahverengi oluncaya kadar pişirin.
Baklavayı fırından alın ve henüz sıcakken üzerine fırça yardımıyla sıcak yağı sürün. Ilık haldeki şurubu da hemen baklavanın üzerine gezdirin.
Baklavanın şurubu çekmesi için 30 dakika bekleyin. Bu baklavayı ılık olarak da servise sunabilirsiniz.

Malzeme listesi

- 500 gr hazır baklava yufkası
- 2 su bardağı eritilip ılıtılmış tereyağı (Bitkisel margarin de kullanabilirsiniz.)
- 2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi (Şamfıstığı ya da fındık da kullanabilirsiniz.)
Baklavanın üzerine gezdirmek için;
- 2 yemek kaşığı eritilmiş sıcak yağ
Şurup için;
- 4 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu

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