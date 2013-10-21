Cevizli kabak mezesi

Bazen kabak çok sulu çıkar ve yapacağınız mezenin kıvamını bozar. Rendelediğiniz kabağın suyunu avuçlarınız arasında sıkarak süzebilirsiniz. Unutmamanız gereken başka bir nokta da rendelenen kabağın çok çabuk sulandığıdır, bu yüzden rendelediğiniz kabağı hemen kullanmanız gerekir.

Sıvıyağı orta boy bir tavada kızdırıp üzerine rendelenmiş kabak ve isterseniz kerevizi ilave edin. Yüksek ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 5-6 dakika kadar kavurup ocaktan alın. Tuzu ekleyip karıştırın ve soğumasını bekleyin.

Sosu için; yoğurdu derin bir kaba aktarıp üzerine dövülmüş sarmısakları ilave edin. Mayonezi ve ince çekilmiş cevizleri de ekleyin. İncecik kıydığınız dereotunu da serpiştirin. Hazırladığınız bu sosu çatalla karıştırıp kenarda bekleyen ılık kabakların üzerine gezdirin. Tekrar karıştırdıktan sonra servis tabağına aktarın. Üzerini kırmızı pul biber ve cevizle süsleyip servise sunun.

Malzeme listesi

-6 adet orta boy yeşil dolmalık kabak

-1 adet orta boy kereviz (isteğe bağlı)

-4 yemek kaşığı sıvıyağ

-2 çay

kaşığı tuz

Sos için;

-2 su bardağı yoğurt

(katı ve susuz kısmından)

-2 yemek kaşığı mayonez

-3 diş sarmısak

-1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

-Yarım demet dereotu

-1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber