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Cevizin faydaları nelerdir? Cevizin kalorisi çok mu fazladır?

Ceviz mutfağımızda hem tatlılara hem de tuzlulara lezzet katan, istendiğinde tek başına da yenebilen bir yemiştir. Görüntüsünün beyne benzemesi nedeniyle "beyin gıdası" olarak da anlandırılan cevizin zihni açtığına inanılır. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve selenyum açısından zengin olan cevizin faydaları saymakla bitmez. İşte cevizin yararları arasında öne çıkanlar...

Fotoğraflar: Ingimage
08.11.2017 - 14:24 | Son Güncelleme :

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki ceviz faydalı olduğu kadar kalorili bir yemiştir. 30 gram cevizde 190 kalori bulunur. Cevizin kalorisi çok yüksek olduğu için kilo aldıracağı düşünülür. Ancak araştırmalar günde 35 gram ceviz yiyen kişilerde, bir yıl içinde gözle görülür kilo kaybı olduğunu göstermiştir.

Cevizde ayrıca kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum mineralleri ile A, C, E, K ve B vitaminleri bulunur.

Araştırmalar göstermiştir ki cevizin faydalarının başında kalp fonksiyonunu iyileştirmesi gelir. Bunun sebebi de cevizin yüzde 72'sinin doymamış yağ asitlerinden oluşmasıdır. Dahası cevizdeki yağ asitleri kalsiyum emilimini artırarak, kemiklere de sağlık verir.

Cevizdeki mineraller metabolik faaliyetlere destek olur; büyümeyi ve gelişmeyi, sperm üretimini, sindirimi ve nükleik asit sentezini hızlandırır.

Cevizin faydaları nelerdir Cevizin kalorisi çok mu fazladır

Cevizdeki doymamış yağların bir diğer faydası da diyabetin kontrolüne ve Tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olmasıdır.

Cevizde bulunan maddeler vücutta kanserli hücrelerin büyümesini önler. Ceviz ayrıca antioksidan maddeler içerir. Bu da vücutta enflamasyonun yani yangının azalması anlamına gelir.

E vitamini açısından zengin olan ceviz, bu sayede cildi zararlı serbest radikallerden korur.

Uyku hormonu melatonin, cevizde doğal olarak bulunur. Bu nedenle uykusuzluk çekenlere yatmadan önce birkaç tane ceviz yemeleri tavsiye edilir. Ceviz ayrıca yiyenlerin ruh halini düzeltir. Yetişkinlerin depresyon ve strese karşı savaşında önemli bir silahtır.

Ceviz suyunun şaşırtan faydalarıCeviz suyunun şaşırtan faydaları

Etiketler: cevizin faydaları
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