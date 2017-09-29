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    Ceviz ağacından düşerken kafasına dal parçası saplandı

    Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)
    29.09.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın Orhangazi İlçesinde ceviz toplamak için ağaca çıkan 68 yaşındaki Hamit Ataç dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında yaşlı adamın kafasına dal parçası saplandı.

    Hastaneye kaldırılan Hamit Ataçın kafasındaki dal parçası ameliyatla çıkarıldı.Orhangazi İlçesi Keramet Mahallesinde oturan Hamit Ataç, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. Yaşlı adam ağaçtan düşerken kırılan dal kafasına saplandı, dalın bir parçası kafasında saplı kaldı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından kafasına dal parçası saplı halde hastaneye kaldırılan Hamit Ataç ameliyata alındı. Kafasına saplanan dal parçası çıkarılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: Bursa , Orhangazi , KAZA
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