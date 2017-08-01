Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2017 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*İhtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabilecek

*Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek

*Döviz kuru oynaklığı daha olumlu seyir izledi

*Döviz piyasasındaki hareketlilik kısmen devam etti

*Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek 2.çeyrekte azaldı

*Son dönemde finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici katkı veriyor

*2017 2. çeyreğinde küresel risk iştahı güçlü seyretti

*2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,4 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 6,4

*2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,7 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 8,5

*TCMB 2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10, önceki yüzde 9

*AB'nin ihracat üzerinde olumlu etkisi sürüyor

*Kırmızı et fiyatları TÜFE'de yukarı yönlü baskı yaptı

*Yabancı yatırımcı algısının pozitife döndüğünü gözlemliyoruz

*2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4,7-8,1 aralığında bekliyoruz

*2018 yılının dezenflasyon yılı olmasını bekliyoruz

*Mali disiplinin önümüzdeki dönemde korunması esas alınacak

*Avrupa ile yaşanan sıkıntıların ekonomik yansımalarını görmüyoruz

*2017 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 7,8-9,6 aralığında bekliyoruz

*Günlük fonlama son derece istikrarlı

*Çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı düzeyde

*Gıda komitesi hem kısa hem orta ve uzun vadeli önlemlere odaklanıyor

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