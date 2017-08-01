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Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
01 Ağustos 2017 - 10:50Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 12:19

TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Çetinkaya, enflasyon raporu toplantısında 2017 yıl sonu enflasyonunu yüzde 8,5'den yüzde 8,7'e yükseltildiğini açıkladı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2017 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*İhtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabilecek 
*Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek
*Döviz kuru oynaklığı daha olumlu seyir izledi
*Döviz piyasasındaki hareketlilik kısmen devam etti
*Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek 2.çeyrekte azaldı
*Son dönemde finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici katkı veriyor
*2017 2. çeyreğinde küresel risk iştahı güçlü seyretti
*2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,4 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 6,4
*2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,7 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 8,5
*TCMB 2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10, önceki yüzde 9
*AB'nin ihracat üzerinde olumlu etkisi sürüyor
*Kırmızı et fiyatları TÜFE'de yukarı yönlü baskı yaptı
*Yabancı yatırımcı algısının pozitife döndüğünü gözlemliyoruz
*2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4,7-8,1 aralığında bekliyoruz
*2018 yılının dezenflasyon yılı olmasını bekliyoruz
*Mali disiplinin önümüzdeki dönemde korunması esas alınacak
*Avrupa ile yaşanan sıkıntıların ekonomik yansımalarını görmüyoruz
*2017 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 7,8-9,6 aralığında bekliyoruz
*Günlük fonlama son derece istikrarlı
*Çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı düzeyde
*Gıda komitesi hem kısa hem orta ve uzun vadeli önlemlere odaklanıyor

 

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Etiketler: çetinkaya , Enflasyon , Enflasyon raporu
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