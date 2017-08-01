Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2017 3. enflasyon raporu toplantısında konuştu. Çetinkaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
*İhtiyaç duyulması halinde parasal sıkılaştırma yapılabilecek
*Enflasyon görünümünde iyileşmeye kadar sıkı duruş sürecek
*Döviz kuru oynaklığı daha olumlu seyir izledi
*Döviz piyasasındaki hareketlilik kısmen devam etti
*Talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde verdiği destek 2.çeyrekte azaldı
*Son dönemde finansal koşullar iktisadi faaliyeti destekleyici katkı veriyor
*2017 2. çeyreğinde küresel risk iştahı güçlü seyretti
*2018 sonunda enflasyonun yüzde 6,4 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 6,4
*2017 sonunda enflasyonun yüzde 8,7 olacağını öngörüyoruz, önceki yüzde 8,5
*TCMB 2017 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 10, önceki yüzde 9
*AB'nin ihracat üzerinde olumlu etkisi sürüyor
*Kırmızı et fiyatları TÜFE'de yukarı yönlü baskı yaptı
*Yabancı yatırımcı algısının pozitife döndüğünü gözlemliyoruz
*2018 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 4,7-8,1 aralığında bekliyoruz
*2018 yılının dezenflasyon yılı olmasını bekliyoruz
*Mali disiplinin önümüzdeki dönemde korunması esas alınacak
*Avrupa ile yaşanan sıkıntıların ekonomik yansımalarını görmüyoruz
*2017 sonunda enflasyonun yüzde 70 olasılıkla yüzde 7,8-9,6 aralığında bekliyoruz
*Günlük fonlama son derece istikrarlı
*Çekirdek enflasyondaki iyileşme henüz sınırlı düzeyde
*Gıda komitesi hem kısa hem orta ve uzun vadeli önlemlere odaklanıyor
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