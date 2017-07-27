Çetenin bağlantıları aydınlatılabilecek mi?

NSU davası Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde dört yılı aşkındır sürüyor. 376’ncı oturum yapıldı. Savcının mütalaasına okuması aylardır, sanık avukatlarının reddi hakim, karşı bilirkişi raporu, mütalaanın kayda alınması gibi dilekçelerle ertelendi. Ancak Federal Savcılık nihayet mütalaasını okumaya başladı. Mütalaa ne anlama geliyor? Mütalaa, davanın sonuna doğru savcının mahkemeye sunduğu geliştirilmiş iddianamedir. Duruşma boyunca tüm deliller, tanık ifadeleri değerlendirildikten sonra savcı mütalaasını verir. Savcı mütalaası, mahkemenin nasıl bir karar vermesi gerektiği yönünde son beyanıdır. Mütalaadan sonra savunma makamı kendini savunur. Ardından sanığa son bir söz hakkı verilir. Bütün bunlar mahkemenin vicdani bir kanaate ulaşmasını sağlamak amacını güder. Mahkeme bütün bunları değerlendirdikten sonra kararını açıklar.

BEATE ZSCHAEPE’YE AĞIR SUÇLAMA

NSU davasında Federal Savcıların mütalaasını okuması gelecek hafta da sürecek. Ancak Federal Savcı mütalaasının ilk bölümünde, başsanık Beate Zschaepe hakkında nasıl bir ceza isteyeceğini net ortaya koydu. Federal Savcı Herbert Diemer, başsanık Zschaepe’yi NSU’nun işlediği tüm suçlara suç ortağı olarak suçladı. Sanık Zschaepe’yi 10 cinayet, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunundan sorumlu tuttu. Ardından Başsavcı Anette Greger mütalaayı okumaya devam etti. Sanık Beate Zschaepe’nin 14 yıl boyunca Almanya’da terör estiren çeteyi sakladığını, onların cinayetleri, bombalı saldırıları ve ağır banka soygunlarını en iyi şekilde icra etmesini sağladığını vurgulayan Başsavcı Greger, Zschaepe’yi terör örgütü NSU’nun “Kamuflaj şapkası” diye niteledi. Başsavcı Greger, “Beate Zschaepe NSU’nun kurucusu, üyesi ve onların işlediği tüm suçlara ortak” dedi.

KUŞKULAR AYDINLANDI MI?

Buraya kadar tamam. Ama Federal Savcılık, NSU davasıyla ilgili bir çok can alıcı soruya henüz açıklık getirmedi. Federal Savcı Diemer mütalaasında mahkemeye yönelik eleştirilere cevaben, devlet organlarının hatalarını aydınlatmanın, mahkemenin değil, siyasi mercilerin işi olduğunu, devlet organlarının suça karıştığına dair bir ipucu olmadığını savundu. Doğru mu? Şimdiye kadar Federal Meclis ve bir çok eyalette NSU Araştırma Komisyonları kuruldu. Tüm komisyonlar, sonuç raporlarında cinayetleri üçlünün tek başına işlemiş olamayacağı, arkasında işbirlikçi ve destekçi ağı bulunması gerektiğine vurgu yaptı.

BUNLAR İPUCU DEĞİL Mİ?

Federal Meclis, NSU İkinci Araştırma Komisyonu Başkanı Clemens Binninger, NSU ortaya çıkınca, çetenin Zwickau’daki evinde hiçbir parmak izi alınmamış olmasının çok düşündürücü olduğuna işaret etti. Binninger, Federal Savcılığın çok erken üçlü çete tezine sabitleşmiş olmasını eleştirdi. İstihbarat teşkilatı bazı NSU dosyalarını imha etti. Çeteye ev, bomba malzemesi ve silah tedarik etmekle suçlanan Mandy S., Thomas S. ve Pierre J. hakkında 6 yıldır soruşturma sürüyor. Ama halen bir dava açılmadı. Bunlar ipuçları değil mi?

Eğer mahkeme, Federal Savcılığın mütalaasına bağlı kalırsa, Zschaepe’nin ömür boyu hapis cezasından kurtulma şansı yok. Ama sonuçta ceza ne kadar ağır olursa olsun, bununla NSU çetesinin bağlantıları, destek ağı, devlet organlarının suçları aydınlığa kavuşmuş olmayacak.