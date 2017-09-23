Çete lideri Dubai'de bile eskort sitesi kurmuş

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internette çok sayıda eskort sitesi kurup kadınlara fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'ndan gerekli izinleri alarak çeteyi takibe başlayan polis, yaptığı çalışma sonunda Mehmet A.'nın (36) liderliğinde kurulan 54 eskort sitesinin Türkiye genelinde yaklaşık 700 yerli ve yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdığını belirledi.

Çete liderinin şüphe çekmemek ve kadınlardan aldığı parayı reklam şirketine yatırtmak için şirket kurduğu tespit edildi. Şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip eden polis, 'bilişim sistemlerini kullanmak yoluyla örgütlü yapı içerisinde eskort sitesi kurarak fuhşa teşvik', 'fuhşa aracılık', 'fuhuş için yer ve imkan sağlamak' ve 'fuhşu kolaylaştırmak' suçlamasıyla düğmeye bastı. Ahlak polisi bu tespitleri yaptıktan sonra Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya’da şafak vakti 13 Eylül günü operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda daha önceden tespit edilen 23 kişiden 2’si kadın 20 zanlı gözaltına alındı.

"BTK tarafından sitesi kapatılınca şikayetçi olmuş"

Çete lideri Mehmet A. bir hafta boyunca emniyette sorgulandı. Zanlı ifadesinde polise her şeyi tek tek anlattı. Çete lideri siteleri 2012 yılında kurduğunu, bir reklam şirketi de kurarak eskort sitelerini kamufle ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca zanlının ilkokul mezunu olduğu ancak bir hacker kadar bilgisayar bilgisi olduğu ve yazılım yapabildiğini de söylediği belirlendi. Ayrıca yapılan sorguda zanlının Türkiye'de eskort sitelerinin zaman zaman BTK tarafından kapatıldığı, bu nedenle Mehmet A.'nın BTK'yı arayıp "Neden benim sitemi kapatıyorsunuz, benim reklam şirketim var" diyerek başvuru yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine BTK Mehmet A.'yı mercek altına alıp çok sayıda eskort sitesi olduğunu belirleyerek İstanbul'da emniyete şikayette bulunduğu öğrenildi.

"Beni yakalamasaydınız dünya zengini olacaktım"

Ayrıca Mehmet A.'nın polise verdiği ifadede eskort sitesi kurulumunda dünyaya açıldığını, Duabi'de bile eskort sitesi kurduğunu, burada siteye üye olmak isteyen kadınlardan en az 10 bin lira para aldığını Dubai'de kurduğu sitenin en çok girilen ikinci eskort sitesi olduğunu belirterek, "Beni yakalamasaydınız dünya zengini olacaktım" dediği öğrenildi. Ayrıca zanlının son olarak yaptığı işlerden pişman olduğunu söylediği belirlendi.

Zanlı Mehmet A.'nın polise yakalanmamak için çete üyelerini daha çok Whatsapp'tan aradığı, internetin olmadığı yerlerde ise şifreli konuşma yaptığı tespit edildi. Buna göre çete üyelerinin bin lira paraya "k", İstanbul eskorta "İ.E." dedikleri öğrenildi. Zanlılardan 4'ü emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen zanlılardan çete lideri Mehmet A., kardeşi Halil İbrahim A. ve Ergin D. tutuklanmış, aralarında izdivaç programına katılan damat adayı Birkan K., çete liderinin eşi Yıldız A. ve düğün günü gözaltına alınan Salih Cem K.'nin de bulunduğu 13 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.