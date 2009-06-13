William Wallace gibi, doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±n bir yol iÃ§in dimdik durdun. Son sorduklarÄ± soruya bile, mertÃ§e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k demeyi baÅŸardÄ±n.Â Ama, senin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na tersti. EndÃ¼striyel futbol bu iÅŸte, paranÄ±n herÅŸeyi satÄ±n alabildiÄŸi bir futbol dÃ¼nyasÄ±.
Fatih Kaya yazÄ±yor
Â Futbolcular da satÄ±n alÄ±nabilen kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncaklar. FarklÄ± birÅŸey sÃ¶yleyen olsa kabul edeceÄŸim. Ama, aksini sÃ¶yleyen oldu mu? Profesyonel Futbolcular DerneÄŸi bir tane aÃ§Ä±klama mÄ± yaptÄ±? Seni sahipsiz bÄ±rakanlar utansÄ±n. Ä°mza tÃ¶reni ve sonrasÄ±n da sana sÃ¶yletilecekleri tahmin etmek zor deÄŸil. HerÅŸeye raÄŸmen, seni o kocaman yÃ¼reÄŸinden Ã¶pÃ¼yorum.
Mehmet iÃ§in asÄ±l zorlu yol ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor. FenerbahÃ§e, geÃ§en sezon ki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸarsa, Mehmet bÃ¼yÃ¼k oranda tepkilerin adresi olacaktÄ±r. Tam tersi FenerbahÃ§e, baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irirse, bu yaÅŸananlar kolay unutulur.
Misilleme olmasÄ±n
BeÅŸiktaÅŸ, Mehmet transferinde misilleme yapar mÄ±? Kesinlikle yapmamasÄ± gerekir. SayÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in, bÃ¶yle bir giriÅŸim de bulunacaÄŸÄ±na aÃ§Ä±kcasÄ± ihtimal vermiyorum. BoÅŸuna zaman kaybÄ± olur. En Ã¶nemlisi de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n duruÅŸuna yakÄ±ÅŸmaz. TaraftarÄ±n beklentisi misilleme deÄŸil, Åžampiyonlar Ligi ve TÃ¼rkiye Ligini kaldÄ±racak kaliteli futbolcular alÄ±nmasÄ±. Aksi olursa, Ã§ok Ã¶nemli bir sezon Ã§Ã¶pe atÄ±lÄ±r.
BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev
BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi
nin, bu sezon en akÄ±llÄ± transferi12. Adam oldu. AnÄ±tlar KurulununcevabÄ±nÄ± beklemek yerine,Ä°nÃ¶nÃ¼'de devam etmek, zamanlama ve tercih aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok doÄŸru bir karar... AlÄ±nan karar, hem maddi aÃ§Ä±dan hem de ileriyi gÃ¶rmek aÃ§Ä±sÄ±ndan daÂ Ã§ok Ã¶nemli. Kombinesi olan bir taraftarÄ±n; 16 Lig(1 maÃ§ seyircisiz cezasÄ±), 3 Åžampiyonlar ligi ve 2 TÃ¼rkiye KupasÄ± olmak Ã¼zere toplam 21 maÃ§ garanti izleme fÄ±rsatÄ± olacakâ€¦ Tabi ki bu sayÄ±, BeÅŸiktaÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± oldukÃ§a artacak. AÃ§Ä±klanan kombine fiyatlarÄ±, hesap yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda maÃ§lara sÃ¼rekli giden bir taraftar iÃ§in Ã§ok uygunâ€¦ Åžimdi sÄ±ra taraftarda, hadi bakalÄ±m pamuk eller cebeâ€¦ Ã‡ifte KupalÄ± Åžampiyonun taraftarÄ±na da bu yakÄ±ÅŸÄ±r.