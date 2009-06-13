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Cesur YÃ¼rek

Ah be Mehmet'im, dayanamadÄ±n tabi...

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Olmuyor, mecbur bÄ±rakÄ±lÄ±yorsun, elden birÅŸey gelmiyor...
Cesur YÃ¼rek filmindeki William Wallace gibi, doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±n bir yol iÃ§in dimdik durdun.
Son sorduklarÄ± soruya bile, mertÃ§e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k demeyi baÅŸardÄ±n.Â
Ama, senin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na tersti.
EndÃ¼striyel futbol bu iÅŸte, paranÄ±n herÅŸeyi satÄ±n alabildiÄŸi bir futbol dÃ¼nyasÄ±.

Fatih Kaya yazÄ±yor

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Futbolcular da satÄ±n alÄ±nabilen kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncaklar.
FarklÄ± birÅŸey sÃ¶yleyen olsa kabul edeceÄŸim.
Ama, aksini sÃ¶yleyen oldu mu? Profesyonel Futbolcular DerneÄŸi bir tane aÃ§Ä±klama mÄ± yaptÄ±?
Seni sahipsiz bÄ±rakanlar utansÄ±n.
Ä°mza tÃ¶reni ve sonrasÄ±n da sana sÃ¶yletilecekleri tahmin etmek zor deÄŸil.
HerÅŸeye raÄŸmen, seni o kocaman yÃ¼reÄŸinden Ã¶pÃ¼yorum.

Mehmet iÃ§in asÄ±l zorlu yol ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor.
FenerbahÃ§e, geÃ§en sezon ki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± yaÅŸarsa, Mehmet bÃ¼yÃ¼k oranda tepkilerin adresi olacaktÄ±r.
Tam tersi FenerbahÃ§e, baÅŸarÄ±lÄ± bir sezon geÃ§irirse, bu yaÅŸananlar kolay unutulur.

Misilleme olmasÄ±n

BeÅŸiktaÅŸ, Mehmet transferinde misilleme yapar mÄ±?
Kesinlikle yapmamasÄ± gerekir. SayÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'in, bÃ¶yle bir giriÅŸim de bulunacaÄŸÄ±na aÃ§Ä±kcasÄ± ihtimal vermiyorum.
BoÅŸuna zaman kaybÄ± olur. En Ã¶nemlisi de BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n duruÅŸuna yakÄ±ÅŸmaz.
TaraftarÄ±n beklentisi misilleme deÄŸil, Åžampiyonlar Ligi ve TÃ¼rkiye Ligini kaldÄ±racak kaliteli futbolcular alÄ±nmasÄ±.
Aksi olursa, Ã§ok Ã¶nemli bir sezon Ã§Ã¶pe atÄ±lÄ±r.

BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na dÃ¼ÅŸen gÃ¶rev

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin, bu sezon en akÄ±llÄ± transferi 12. Adam oldu.
AnÄ±tlar Kurulunun cevabÄ±nÄ± beklemek yerine, Ä°nÃ¶nÃ¼'de devam etmek, zamanlama ve tercih aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok doÄŸru bir karar...
AlÄ±nan karar, hem maddi aÃ§Ä±dan hem de ileriyi gÃ¶rmek aÃ§Ä±sÄ±ndan daÂ Ã§ok Ã¶nemli.

Kombinesi olan bir taraftarÄ±n; 16 Lig(1 maÃ§ seyircisiz cezasÄ±), 3 Åžampiyonlar ligi ve 2 TÃ¼rkiye KupasÄ± olmak Ã¼zere toplam 21 maÃ§ garanti izleme fÄ±rsatÄ± olacakâ€¦ Tabi ki bu sayÄ±, BeÅŸiktaÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± oldukÃ§a artacak.
AÃ§Ä±klanan kombine fiyatlarÄ±, hesap yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda maÃ§lara sÃ¼rekli giden bir taraftar iÃ§in Ã§ok uygunâ€¦ Åžimdi sÄ±ra taraftarda, hadi bakalÄ±m pamuk eller cebeâ€¦ Ã‡ifte KupalÄ± Åžampiyonun taraftarÄ±na da bu yakÄ±ÅŸÄ±r.

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