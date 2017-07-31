Cesur olmanın hayatınıza getireceği 5 fark

Sürprizlerle dolu bir hayatınız olur

Cesaret etmek sizi herkesin gittiği yolda farklı yerlere saptırır. Güvenli olduğu bilinen kapıları değil diğerlerini açtığınızda ise karşınıza sürprizler çıkar. Bir bakmışsınız hayatınız çok daha renkli, yaşadıklarınız çok daha eğlenceli bir hal almış. Çocuklarınızdan torunlarınıza anlatacağınız birçok hikaye biriktirmişsiniz.

Deneyimin değerini anlarsınız

Hayat koca bir deneyim alanıdır aslında. Bizler onu belirli kalıplara sokarak tüm renklerini soldururuz. Ancak cesur olduğunuzda herkesin deneyimleyemediği birçok şeyi deneyimleme şansınız olur. Bu da size verilen hayatı dolu dolu tadına vara vara yaşamak demektir. Ne kadar uzun yaşadığınızın değil ne kadar şeyi deneyimlediğinizin önemi vardır.

En iyi dostun kendiniz olduğunun farkına varırsınız

Cesur insanlar yalnız insanlardır. Çünkü hayatta kendileri gibi çok az insanla karşılaşırlar ve genellikle güvenli alandan çıkmak istemeyen sevdiklerinden bir noktada ayrılmak zorunda kalırlar. Bu da zamanla onları kendilerinin en iyi arkadaşı yapar. Bu birçok yönden iyi bir şeydir. Sonuçta herkesin kendi iç sesiyle başbaşa kaldığını düşündüğümüzde kendinin en iyi arkadaşı olmak aşırı sağlıklı bir durumdur.

Özgürleşirsiniz

Cesaretin bir öncesinde yaşanılan duygu korkudur. Bu korkuyu aşabilmek sizi cesur bir insan yapar. Sınırı geçtikten sonra ise korkularla yüzleşmenin aslında hiç de zor olmadığının farkına varırsınız. Bu durumda dünyanın en özgür insanı siz olursunuz artık. Çünkü hiçbir şey sizi korkutamaz.

Etrafınıza ilham veren biri haline gelirsiniz

“Tarih sadece cesurları yazar.” Cümlesi son derece doğru bir cümledir. Çünkü sizin cesaretiniz bir süre sonra dilden dile dolanmaya başlar ve etrafınızdaki ve hatta sizin tanımadığınız insanları etkiler. İnsanlığa yapabileceğiniz en büyük iyilik cesur olmaktır.