‘Cesur kadınlarla mobbing şikâyetleri arttı’

“Kadınlarımız daha duyarlı, özellikle çalışan kadınlarımız daha cesur hale geldi” diyen Toptan, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

KAYIRMACILIK, AYRIMCILIK

“En çok başvuru yapılan konular sırasıyla; kayırmacılık veya ayrımcılık, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılması, mobbing (psikolojik yıldırma), çıkar çatışmaları, bilgi edinme hakkının ihlal edilmesi, kamu malları ve kaynaklarının hizmet gerekleri dışında kullanılması iddiasını içerdiği görülmektedir. En çok ihlal edilen etik ilkeler ise sırasıyla, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, hizmet standartlarına uyma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması ve çıkar çatışmasından kaçınma ilkelerinin olduğu görülmektedir.

(Mobbing şikâyetlerindeki artışın nedeni) Özellikle kadınlarımız daha duyarlı, hak arar hale geldi. Kadın derneklerinin sayı ve faaliyetlerinin artmasıyla da özellikle çalışan kadınlarımız daha cesur hale geldiler. Kamuda görev alanımıza giren her konuda insanlarımızın duyarlılığını bekliyoruz. Başvurularla yetinmeyip etik ihlalleri konusunda re’sen de harekete geçeceğiz.

81 YÖNETİCİ ETİĞE AYKIRI

Â Kurul tarafından verilen etik ihlal kararlarına bakıldığında; 27 ilçe belediye başkanı, 13 genel müdür, 11 bağlı veya ilgili kurum başkanı, 9 düzenleyici ve denetleyici kurum başkan ve üyesi, 8 büyükşehir veya il belediye başkanı, 6 kaymakam, 2 vali, 3 kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu yöneticisi, 1 büyükelçi ve 1 müsteşar yardımcısı hakkında karar verildiği görülmektedir. Çalışmalar sonrasında tapu hizmetlerinde yüzde 80-90 oranında iyileşme olduğu görülmektedir. Gümrüklerle ilgili de önemli düzeltmeler var, bunların geliştirilmesi gerekiyor.”

İSTİFA KÜLTÜRÜNE İHTİYAÇ VAR

“Etik ilkeleri ihlal eden yöneticiler bireysel muhasebe içine girmeli, bu çerçevede davranışlarını düzeltmeye gayret etmeli ve bazı durumlarda da ihlalin ve sonuçlarının ağırlığını da göz önüne alarak sorumluluklarının gereğini yapmalıdırlar. Bu meyanda istifa müessesesinin de kurumsal kültürümüzde geliştirilmesine ihtiyaç vardır.”